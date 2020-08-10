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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan midibüsün sürücüsü Sadi Çalışkan (58) yaşamını yitirdi, diğer sürücü Muhammet Er (28) ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Er'in kullandığı 07 ACG 41 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sadi Çalışkan yönetimindeki 07 BMK 80 plakalı midibüs çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Sadi Çalışkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü Muhammet Er ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sadi Çalışkan'ın cansız bedeni ise otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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