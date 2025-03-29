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Antalya'da mezarlıklarda buruk bayramlaşma

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#Antalya#Mezarlık#Bayram
Antalyada mezarlıklarda buruk bayramlaşma
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 12:10

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde hayatını kaybeden yakınlarını anmak isteyenler mezarlıklara geldi. Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenler dua edip Kur'an-ı Kerim okudu, temizlik yaptı.

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Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyenler mezarlıkları doldurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'na gelenler yakınlarının kabrini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkta yoğunluk oluştu. Kimisi Kuran-ı Kerim okuyup dua ederken kimisi mezar temizliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık girişinde kabir ziyareti için gelenlere ücretsiz çiçek dağıtıldı. Ziyaretçiler çiçekçilerde de yoğunluk oluşturdu. Şehit kabirlerinde ise hüzün hakimdi. Uncalı Şehitliği'nde buruk bayram yaşanırken, şehit yakınları dua etti.

Antalyada mezarlıklarda buruk bayramlaşma

Annesinin mezarı başında dua eden Ayşe Çelik, "Her bayram öncesi kabir ziyareti yaparız. Annemizi, babamızı ve yakınlarımızı rahmetle anarız" dedi. (DHA)

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#Antalya#Mezarlık#Bayram

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