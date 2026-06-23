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Antalya’da metruk ev kabusu! Mahallede yaşayanlar: Burası sonunda komple yanacak

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#Antalya#Metruk Ev#Yangın
Antalya’da metruk ev kabusu Mahallede yaşayanlar: Burası sonunda komple yanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 13:18

Antalya’nın Kızılarık Mahallesi’nde metruk ev kabusu yaşanıyor. Çıkan yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken mahalleli, evin madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini öne sürerek, "Burası en sonunda komple yanacak. Burada kalanlarda her türlü pislik var" diye konuştu.

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Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772'nci Sokak’taki kullanılmayan müstakil evde, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Evden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale edip yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinden sonra ekipler, soğutma çalışması yaptı. Büyük çapta zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da metruk ev kabusu Mahallede yaşayanlar: Burası sonunda komple yanacak

Mahalleli, yangının çıktığı evin uzun süredir boş olduğunu ve sık sık madde bağımlılarının girip çıktığını iddia etti. Defalarca yetkililere durumu bildirdiklerini belirten kişiler, yangının endişelendirdiğini söyledi.

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Antalya’da metruk ev kabusu Mahallede yaşayanlar: Burası sonunda komple yanacak

Mahalleliden Şaban Arısoy, "Burada madde bağımlılarından kalanlar oluyordu. Ben gördükçe onları buradan uzaklaştırıyordum. Polisi arıyordum, bugün 15 dakika önce geçtim bir şey yoktu. Döndüm baktım yanıyordu. Ben gönderdikçe onlar geliyordu. Sürekli uyarıyorum. Burası en sonunda komple yanacak. Burada kalanlarda her türlü pislik var. Ben 10 yıla yakın, burada oturuyorum ama bu madde bağımlıları geldiğinden beri sürekli buralarda yangın çıkmaya başladı" dedi.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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#Antalya#Metruk Ev#Yangın

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