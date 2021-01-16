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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Antalya'da markette iğrenç olay! 14 yaşındaki kızı taciz etti...

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Antalya'da markette iğrenç olay! 14 yaşındaki kızı taciz etti...
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Antalya'da markete gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkarmaya çalışan ve tacizde bulunan market sahibi Yeter K. (47), polis tarafından gözaltına alındı. Market sahibi Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı. Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu. Daha sonra sarılıp tacizde bulunan market sahibi Yeter K'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip, odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlatınca yaşanan taciz olayı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti. Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Yeter K., adliyeye sevk edildi.

Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

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