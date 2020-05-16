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DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 23:56,Son Güncelleme:

Antalya'da marinadaki teknede çıkan yangın korkuttu

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Antalya'da marinadaki teknede çıkan yangın korkuttu
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Antalya'da, marinada demirli teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki marinada çıktı. Marinada demirli ticari faaliyet yürüten tekneden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın, demirli diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Tekne karaya çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

 

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