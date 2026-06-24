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Antalya'da lüks sitedeki 20 bin liralık aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptali davası başladı

Güncelleme Tarihi:

#Hediye Hin#Antalya#Lüks Site
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 16:53

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir lüks sitede kat maliklerinden istenen 20 bin liralık aidat ile 120 bin liralık ek ödemenin iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, dava şartlarının oluştuğuna hükmederek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

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Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı site sakini Hediye Hin ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, tarafların sunduğu dilekçeler ve dosyadaki belgeleri değerlendirdikten sonra dava şartlarının mevcut olduğuna hükmederek, yargılamanın devamına karar verdi.

Davacı avukatları, delillerin toplanmasını ve gerekli görülmesi halinde tanıklarının dinlenmesini istedi. Davalı taraf ise bazı davalılar yönünden husumet itirazında bulundu.

Antalyada lüks sitedeki 20 bin liralık aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptali davası başladı

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BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPACAK

Mahkeme, dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulmasını ve bilirkişi incelemesi için davacı tarafa 5 bin lira ücret yatırması için iki haftalık kesin süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Antalyada lüks sitedeki 20 bin liralık aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptali davası başladı

"20 BİN LİRA AİDAT, 120 BİN LİRA EK ÖDEME" İDDİASI

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan davacı Hediye Hin, sitenin genel kurul toplantısında kat maliklerine ayrıntılı bütçe, bilanço ve mali tabloların sunulmadığını öne sürdü.

Ocak ayında kat maliklerinden 120 bin lira ek ödeme toplandığını öne süren Hin, diğer aylarda ise aidatın 20 bin lira olarak belirlendiğini, bu rakamların hangi bütçe ve bilançoya dayanılarak hesaplandığının açıklanmadığını söyledi.

Hin, ek ödemenin tahsili amacıyla bazı ortak kullanım alanlarındaki asansör, su, elektrik, klima ve VRV sistemlerinin devre dışı bırakıldığını iddia ederek, bu nedenle site sakinlerinin mağduriyet yaşadığını ve yaşananların video kayıtlarıyla belgelendiğini kaydetti.

Antalyada lüks sitedeki 20 bin liralık aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptali davası başladı

"DAVAMDA SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

Hediye Hin, "Sitemizde belli bir grubun ödemediği aidatların borcu 6 milyona ulaştı ve bu borçlara yönelik indirim ve uzlaşma kararı alındı. Fakat bununla ilgili gerekli yasal şerhimi koydum ve mahkemeye bu konuyu taşıdım. Benim paramın aidatlarını ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum. Bunun için de davamda sonuna kadar gideceğim. Ayrıca borç adı altında toplanılan paranın neden faizde olduğunu da soracağım" diye konuştu.

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#Hediye Hin#Antalya#Lüks Site

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