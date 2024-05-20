Antalya'da kurbağa avlayan yılana terlikli müdahale! Yılana gözleme ve su verdiler

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Sosyal medyada paylaşılan ve Kepez Kent Ormanı’nda meydana geldiği belirtilen olayda vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Vatandaşlar avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, suyu ise kana kana içti.