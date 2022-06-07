Antalya'da Kuran-ı Kerim’e saygısızlık! Liseliler disipline sevk edildi

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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.



Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:



Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır.