Antalya'da kumsalın altında bulundu: 1500 tane olduğu tahmin ediliyor! 'Bu katliama izin vermeyeceğiz'

Aksu ilçesinde Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan 1,5 kilometrelik sahil bandında yürütülen temizlik çalışmalarında yeni bir çevre skandalı ortaya çıktı. Ormana sınır doğa harikası, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı Kumköy'de, kumsalın altına araç lastikleriyle yüzlerce lağım çukuru yapıldığı belirlendi.

750 KAÇAK ÇARDAK YIKILMIŞTI

Uzun yıllar bölge halkı tarafından kurulan ve pandemi sonrası sayıları 750'yi bulan kumsaldaki derme çatma çardak ve barakalar, kiralanmaya bile başlamıştı. Binlerce kişinin yaz boyunca konakladığı kumsaldaki çardaklarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılında yıkım kararı verdi. Vatandaşların direnişine rağmen Aksu Belediyesi'nce 2024 yılı Kasım ayında bir gecede 750 civarındaki tüm çardakların yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım sonrası tonlarca atığın kaldırılmasına rağmen geriye büyük çöp yığınlarının kaldığı 1,5 kilometrelik kumsalda, kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Bu çalışmalarda asıl büyük kirlilik ve çevre felaketinin kumsalın altında olduğu görüldü. Çardaklarda yaşayanların yıllarca kumsalın altına araç lastikleri ile oluşturduğu çukurları foseptik olarak kullandıkları tespit edildi. Ekipler şu ana kadar yüzlerce lastik kullanılarak yapılan 1500'ün üzerinde foseptik çukurunu kaldırdı.

'BU BİR DOĞA KATLİAMI'

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sahilin eşsiz bir doğal değere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Burada karşılaştığımız tablo tam anlamıyla bir doğa katliamı. Çardakların kaldırılmasının ardından halkımızın kullanımına açacağımız sahilimizin böylesine içler acısı halde kalmasına asla müsaade edemeyiz. Burası bir doğa harikası ve hepimize ait. Daha önce de bu alanı temizledik, çardaklardan kalma atıklar yıllar içinde kuma gömülmüş. Yüzey temizlik çalışmalarımızın ardından ekiplerimiz sahilin doğal dokusuna zarar verilmeden bu kez derinlemesine temizlik çalışması yaptı. Aksu Belediyesi olarak bu katliama izin vermeyeceğiz."

Kumuldan çıkan lastiklerin vatandaşın kendi çabasıyla yaptığı foseptik çukurları olduğunu belirten İsa Yıldırım, “Hem tuvalet çukuru olarak kullanıyorlar hem de çamaşır veya bulaşıktan çıkan deterjanlar o çukurlara atılıyordu. Dolayısıyla buradaki lağım ve deterjan atıkları denize akıyordu. Yani vatandaşların enfeksiyon kapma riski, o pisliğin içerisinde yüzme gerçeği de ortadaydı. Buna göz yumamazdık. Vatandaşlara bunu anlattık. Anlayanlar kendiliğinden müsaade etti. Anlamayanlar direnmeye çalıştı. Ama devletimizin kolluk güçleriyle girerek o bölgedeki çardakları temizledik. Şimdi o foseptik çukurlarını, o lastik atıklarını da çıkarmaya çalışıyoruz. O alanı temizlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

KUM ALTINDA 1500 FOSEPTİK

Kumsalda 750 civarında çardak yıktıklarını hatırlatan İsa Yıldırım, “Vatandaş foseptikleri dolduğu zaman hemen yeni lastiklerle yeni çukurlar açmaktaydı. Yıllardır 750 çardağın ikişer tane foseptik çukuru olsa 1500 çukurun oluştuğunu tahmin etmekteyiz. Araçlarımızla ve personelimizle bu bölgenin temizliğini yapmaktayız. Kumun altından o foseptikleri bulup kamyonlarımızla Antalya çöplüğüne taşıyarak, plajın temizlik çalışmasını titizlikle yapmaktayız. İnşallah son foseptik çukuruna kadar bulup, yerin altından çıkarıp, Antalya çöplüğüne taşıyacağız ve vatandaşımız iç rahatlığıyla, huzurlu bir şekilde temiz olduğuna inanarak sahilden denize girebilecek. Çocuklarla denizde yüzebilecekler. Kumuyla, deniziyle gerçekten Antalya'nın en güzel plajı olacak” ifadelerini kullandı.

Çardaklar kaldırıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı yapmak için sahili Milli Emlak Müdürlüğü'nden devraldığını kaydeden Yıldırım, “Turizm Bakanımızla görüştük, 'Aksu Belediyesi olarak buraya halk plajını biz yapalım, işletmesini, güvenliğini, altyapısını, her şeyini sağlayalım. Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenli halk plajları olsun. Bunu da Aksu Belediyesi sağlasın' dedik. Sağ olsun Turizm Bakanımız bizi kırmadı, 'Tamam biz haklarımızdan feragat ediyoruz. Kadriye sınırına kadar olan bölgeyi, 3 bin 300 metre uzunluğundaki sahili Aksu Belediyesi'ne verebiliriz' dedi ve çalışmalarımız başladı. Şu anda Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay alma sürecindeyiz. Çünkü orası caretta kaplumbağalarının üreme alanı ve onların güvenliğini de sağlamak, onları korumak zorundayız" diye konuştu.

İKİ BAKANLIK PROJEYE DESTEK VERİYOR

Carettaların güvenliği ve vatandaşlara daha temiz ve güvenli plaj kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, “Allah nasip ederse bu yaz sezonunda tüm Antalyalılar sağlıklı ve güvenli plaj olarak Kumköy'ü tercih edebilir. Antalya halkımıza güvenli ve temiz halk plajı kazandırmanın gururu bize yeter. Güvenliği tamamen Aksu Belediyesi sağlayacak ve bölgede yapılacak büfeler, duşlar ve tuvaletlerden vatandaşlarımız faydalanabilir. Antalya'nın en temiz, en güzel ve en büyük halk plajı, inşallah Kumköy'de Aksu Belediyesi tarafından ve devletimizin, Turizm Bakanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın desteğiyle Aksu ve Antalya halkıyla bu yaz buluşacak” dedi.

Bu sahile ayrı renk katmayı hedeflediklerini de anlatan Yıldırım, “Antalya'nın iklimine uygun portakal ve limon ağaçlarıyla güzelleştirmeyi düşündüklerini kaydetti. Bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları da yapılacağını kaydeden Yıldırım, “Vatandaşımızın mutlu olacağı, kahvaltısını veya mangalını yapıp, denize girebileceği alanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Tamamen Antalya ve Aksu halkı için huzur alanları olacak burası. Huzur buldukları, tatil yaptıkları temiz, güvenli bir plaj çalışması hedefimiz. İnşallah bu yaz Antalya halkıyla bu plajımızı buluşturduğumuz zaman bu hizmeti yapmanın, halkımıza sunmanın gururu da bizim en büyük kazancımız olacak” diye konuştu.

VATANDAŞA 'TEMİZLİK' ÇAĞRISI

Vatandaşlara, bu nadide alana karşı daha duyarlı olmaları, doğaya sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Yıldırım, “Carettaların üreme mevsimi olan mayıs ayı öncesinde sahili tamamen doğal haline döndürmek istiyoruz. Eğer bu pisliği şimdiden temizlemezsek, bu ağır kirliliğin olduğu yere ne caretta gelir, ne yumurta bırakır. Ne de bu doğal alanı bizler kullanabiliriz. Amacımız, bu doğa harikası alanı gelecek nesillere miras bırakmak. Sahilin bir daha aynı kirliliğe mahkum olmaması için bölgede çalışmalarımız devam edecek. Kumköy Sahili bir doğa harikasıdır, doğanın dengesini korumak için bu alana hep birlikte sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.