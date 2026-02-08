×
Gündem Haberleri

Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

#Antalya#Trafik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 14:30

Antalya'nın Kumluca-Kemer kara yolu meydana gelen göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı.

Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda göçük ve heyelan meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Karayolları ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sürücüleri uyaran ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, göçük ve heyelan oluşan kara yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

#Antalya#Trafik#Polis

