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Antalya'da kuaför dükkanını yakmaya çalıştı! Kendisini kovalayanların başına sopayla vurup kaçtı

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#ANTALYA#Kuaför#Kundaklama
Antalyada kuaför dükkanını yakmaya çalıştı Kendisini kovalayanların başına sopayla vurup kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 10:55

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde daha önce bir binanın deposunu ateşe veren madde bağımlısı İbrahim A., bu kez kadın kuaför dükkanını yakmaya çalıştı. İbrahim A., kendisini kovalayan mahallelinin başına sopayla vurup kaçtı.

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Daha önce bir binanın deposunu ateşe veren madde bağımlısı İbrahim A., dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72'nci Sokak’ta bulunan Tangül Dinekli'ye ait kadın kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. Yangını güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalyada kuaför dükkanını yakmaya çalıştı Kendisini kovalayanların başına sopayla vurup kaçtı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakma girişiminin başarısız kalmasıyla iş yerinde zarar oluşmazken, mahalleli etrafta İbrahim A.'yı aramaya başladı. Bir süre sonra dükkanın bulunduğu sokağa geri dönen İbrahim A.’yı gören mahalleli peşine düştü. İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir mahallelinin başına sopayla vurup kaçtı.

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İsmini vermek istemeyen mahalleli, "Bizim apartmanı 2 defa yaktı. Madde bağımlısıymış. Aylarca bizim orada kaldı. ‘Delikanlı adamsın, onurun kırılmasın’ diyoruz anlamıyor" diye konuştu.

Antalyada kuaför dükkanını yakmaya çalıştı Kendisini kovalayanların başına sopayla vurup kaçtı

İş yeri sahibi Tangül Dinekli ise "Saat 22.30 sıralarında dükkanın önünde yangın çıkarttı. Hemen itfaiyeye haber verdim. Şu an kimse bu şahsa müdahalede bulunmuyor. Daha önce de yan binayı yakmış. Ben bu mahallede kuaförlük yapıyorum. Yangın çıkartmaya çalıştığı anlar dükkanımın güvenlik kamerasına yansımış. Topladığı eşyaları dükkanımın kapısının önüne koymuş ve ateşe vermiş" dedi.

Antalyada kuaför dükkanını yakmaya çalıştı Kendisini kovalayanların başına sopayla vurup kaçtı

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapının önüne kıyafet ve bazı eşyaları atan İbrahim A.'nın ardından bunları çakmakla tutuşturduğu, bir süre sonra alev alan kıyafetin kendiliğinden söndüğü görüldü.

Mahallelinin ifadesine başvuran polis ekipleri, İbrahim A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalyada kuaför dükkanını yakmaya çalıştı Kendisini kovalayanların başına sopayla vurup kaçtı

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#ANTALYA#Kuaför#Kundaklama

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