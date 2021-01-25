Antalya'da kritik operasyon! Yakalandılar... Cerrahi maske içinde saklamışlar

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Alanya ve Manavgat'ta izini sürdükleri 56 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekiplerin daha önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.E., S.Ş., N.V. ve E.Ç., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, jandarma ekipleri adresleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Alanya'da 23, Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste cumartesi sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sonrasında 9 şüpheli daha yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 25'İ ADLİYEDE



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 3 gün süren işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Kalan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yarın adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

UYUŞTURUCUYU CERRAHİ MASKE İÇİNDE SAKLAMIŞLAR

Öte yandan jandarma komando timinin ve hassas burun köpeklerin de destek verdiği operasyonda uyuşturucunun gizlenmesi için seçilen farklı yöntemler de dikkati çekti. Bir eve yapılan baskında şüphelilerden birinin yatağındaki siyah renkli cerrahi maskeye uyuşturucunun gizlendiği görüldü. Şüphelilerin evleri drone ile havadan da izlenirken yatak bazalarının altında ve çekmecelerden paketlere sarılı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda sigara paketinin içerisine uyuşturucu maddenin gizlendiği ve bir şüphelinin çatı katındaki ardiye olarak kullandığı depoda kolilerin arasında gizlenirken, diğer bir şüphelinin ise baskın anında kurtulmak için çıktığı yangın merdiveninde gözaltına alındığı dikkati çekti.