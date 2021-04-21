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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Antalya'da kripto para uzmanı ölü olarak bulundu

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Antalya'da gayrimenkul ve sanal(kripto) para konusunda brokerlik yapan İran vatandaşı Kamran Heıdari Garmderah (44), kaldığı apartın odasında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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  • İranlı kripto para uzmanı ölü olarak bulundu
  • İranlı kripto para uzmanı ölü olarak bulundu
  • İranlı kripto para uzmanı ölü olarak bulundu
  • İranlı kripto para uzmanı ölü olarak bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 213 Sokak'ta bulunan apartta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı Kamran Heıdari Garmderah'dan haber alamayan arkadaşı, oturduğu aparta geldi. Evden çıkmadığını öğrenince kapıyı zorla açıp evine giren arkadaşı, Garmderah'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu site güvenliği ve polise bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kamran Heıdari Garmderah'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalyada kripto para uzmanı ölü olarak bulundu

Antalya'da gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı tespit edilen Garmderah'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, evdeki bilgisayara ise incelenmek üzere el koydu.
Antalyada kripto para uzmanı ölü olarak bulundu

 

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