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Antalya'da koyda demirli tur teknesi yandı

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#Antalya#Kargıcak Koyu#Tur Teknesi
Antalyada koyda demirli tur teknesi yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 23:21

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Kargıcak Koyu’nda demirli tur teknesi, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın sırasında içerisinde kimsenin bulunmadığı tekne kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Kumluca ilçesine bağlı turistik Adrasan Mahallesi’ndeki Kargıcak Koyu’nda, demirli bulunan tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Uzun süredir koyda demirli bulunan tekneden yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Teknenin karaya uzak noktada bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Antalyada koyda demirli tur teknesi yandı

TUR TEKNESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, yanan teknenin Gürcan Çetiner’e ait ‘Mustafa Bey’ isimli tur teknesi olduğu belirlendi. Teknenin uzun süredir turistik turlarda kullanılmadığı ve Kargıcak Koyu’nda demirli bulunduğu, yangın sırasında da içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Tekneyi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 

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#Antalya#Kargıcak Koyu#Tur Teknesi

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