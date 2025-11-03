Antalya'da korkutan yangın! Fabrika alevler içinde kaldı

İHA
Antalya'da gece saatlerinde meyve-sebze paketleme fabrikasında yangın çıktı. 3 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alınan yangında bin 600 metrekarelik alanın büyük kısmı küle döndü.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 6. sokak üzerinde bulunan bir mevye-sebze paketleme fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın paketlemede kullanılan ambalajların bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden fabrikada görevli bir personel 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirirken ihbar üzerine bölgeye Antalya
Büyükşahir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Karton ve plastik malzemelerin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyürken ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele etti. Yaklaşık bin 600 metrekarelik işyerini etkileyen yangında bir işyerinin çatısı çöktü. Ekipler yangının bitişik olarak bulunan diğer işyerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.