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Antalya'da korkutan yangın!

#ANTALYA#Yangın#Dönerci
Antalyada korkutan yangın

Antalya’da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün olduğu binanın zemin katında bulunan dönerci dükkanında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, üst katlara ve çevredeki iş yerlerine zarar verdi. Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Sinan Mahallesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü binasının altında yer alan Serkan Altıparmak’a ait dönerci dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle dönerci dükkanından yükselen alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı önlem alırken, kısa sürede binaya yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katları ve çevredeki iş yerlerini de tehdit etti.

VATANDAŞLAR İZLEDİ, TRAMVAY YOLU KAPATILDI

Vatandaşlar ise ellerine aldıkları cep telefonlarıyla yangını görüntüleme yarışına girdi. Polis ekipleri, vatandaşları çektikleri şeridin arkasına çıkardı. Ekipler, yangından dolayı hem nostaljik hem de normal tramvay yolunu trafiğe kapattı. Yangında can kaybı bulunmazken, dönerci dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi, yanında bulunan 3 dükkan ve işhanının dış cephesi de zarar gördü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

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’10 DAKİKA DA KOCA BİNA KÜLE DÖNDÜ’

Dönerci dükkanında çalışan ve çok korkunç bir durumun yaşandığını söyleyen Abdullah Yunus, "Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir anda oldu. Çok korkunç bir şey" dedi.

Yangını sonradan gördüğünü ve olay yerine geldiğini dile getiren Sefa Duran, "Yaralı ya da ölü yok ama dükkan tamamen kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Olay yerinin karşısında işletmesi bulunan Ahmet Koç, "Bir anda sağa sola savruldular. Ondan sonra bir anda yangın büyüdü. 10 dakikada yandı. Patlama olmadı. Bayağı bir yandı ve 10 dakikada koca bina kül oldu" dedi.

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#ANTALYA#Yangın#Dönerci

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