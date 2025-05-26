×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya ve Aydın'da korkutan orman yangını!

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Orman Yangını#Orman Yangını Müdahale#Yangınla Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 16:16

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ve Aydın’ın Bozdoğan ve Karacasu ilçesi sınırlarında orman yangını çıktı. Antalya'daki yangın kontrol altına alınırken Aydın'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

 

Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi.  Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi. 

Antalya ve Aydında korkutan orman yangını

 

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. 

 

 

Haberin Devamı

Antalya ve Aydında korkutan orman yangını

AYDIN'IN CİĞERLERİ YANIYOR 

Aydın’ın Bozdoğan ve Karacasu ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya ve Aydında korkutan orman yangını

Sık ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Orman Yangını#Orman Yangını Müdahale#Yangınla Mücadele

BAKMADAN GEÇME!