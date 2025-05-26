Antalya ve Aydın'da korkutan orman yangını!

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Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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AYDIN'IN CİĞERLERİ YANIYOR

Aydın’ın Bozdoğan ve Karacasu ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sık ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.