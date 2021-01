Antalya'da korkutan görüntü! Binlercesi telef oldu... 'Gözlerimize inanamadık'

Antalya- Manavgat yolu üzerinde yer alan ve Düden Şelalesi'nden gelen suyun bulunduğu Cırnık Köprüsü'nde bu sabah binlerce balık kıyıya vurdu. Geçen günlerde Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerin 100 metre aşağısındaki kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğün neden olduğu kötü koku meydana gelmişti. Düden Çayı'nın üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü'nün olduğu noktada da benzer görüntüler ortaya çıktı. Nedeni belli olmayan köpük ve kötü koku nedeniyle binlerce balık telef oldu. Bölge esnafı ise çevredeki tarım alanlarını uyararak su kanalından sulama yapılmamasını istedi.



'HER TARAF KÖPÜK İÇERİSİNDEYDİ'



Bölge esnafından Hasan Bakarlar (40), sabah geldiklerinde kötü kokuyla karşılaşıp köprüden suya baktıklarında binlerce balık ölümüyle karşılaştıklarını ve gözlerine inanamadıklarını söyledi. Bakarlar, “Sabah her taraf köpük içerisindeydi. Su kapkara olmuştu. Normalde burası çok temiz akan bir sudur. Bölgedeki tarım alanları bu sudan kullanarak sulama yapıyor. Denize giden tertemiz içilebilen bir suydu. Balıkların öldüğünü gördük. Sebebi nedir hiç bilmiyoruz. En kısa zamanda buranın temizlenmesi gerekiyor. Çok üzüldük. İnşallah koku da kısa süre içerisinde gider. Halen su pis akıyor" dedi.



SU YÜZEYİNE ÇIKAN BALIKLAR ÖLDÜ



Bir diğer esnaf Rafet Özdemir (27) ise, “Bu kanal normalde temizidir. Her zaman kenarında oturur, sohbetimizi yaparız. Sabah gelip baktığımızda balıklar su yüzeyine çıkmış ve ölmüştü. Su çok kirlenmiş. Muhtemelen suya kimyasal bulaşmış. Yetkililerin gelip burayı temizlemesini istiyoruz" diye konuştu.