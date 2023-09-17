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Antalya’da korkutan çatı yangını

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#Antalya#Yangın#Çatı Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 02:04

Antalya’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin yaralanmadığı olayda çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 818 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya’da korkutan çatı yangını

Antalya’da korkutan çatı yangını

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri 45 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Evde kimsenin olmaması sebebiyle yaralanan olmazken mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Antalya’da korkutan çatı yangını

Antalya’da korkutan çatı yangını

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#Antalya#Yangın#Çatı Yangını

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