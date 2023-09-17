Antalya’da korkutan çatı yangını

Haberin Devamı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 818 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri 45 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Evde kimsenin olmaması sebebiyle yaralanan olmazken mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı