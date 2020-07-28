MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da korkunç yangın! Alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
GeriGündem Antalya'da korkunç yangın! Alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 20:12,Son Güncelleme:

Antalya'da korkunç yangın! Alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da korkunç yangın! Alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposu alev alev yandı. Binada bulunan 2 dairenin de zarar gördüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedteni henüz bilinmeyen yangında alevler, kısa sürede büyüyerek bütün binayı etkisi altına aldı. Alevlerin büyümesiyle panik yaşayan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözde sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında mobilya ve beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depodaki tüm malzemeler yanarken, binanın üst katında bulunan 2 dairede ve depo önünde park halindeki bir araçta hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle