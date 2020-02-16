Antalya'da korkunç ölüm! Sondaj makinesi ile piston arasına sıkıştı...

Gazipaşa'ya bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki Gökçeler Barajı'nın zemin güçlendirme işini yapan taşeron firmada görevli Ramazan Akfırat'ın, dün saat 16.00 sıralarında çalıştığı sondaj makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle piston, aniden aşağı indi. Bu sırada piston ile makine arasında sıkışan Ramazan Akfırat ağır yaralandı. Çevredeki işçilerin yardımına koştuğu Ramazan Akfırat için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Akfırat'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan Ramazan Akfırat, hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Akfırat'ın cenazesi morga konuldu.