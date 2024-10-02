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Antalya'da korkunç olay! Zehra Gün, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

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#ANTALYA#Manavgat#Zehra Gün
Antalyada korkunç olay Zehra Gün, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 16:23

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, güzellik merkezi çalışanı 23 yaşındaki Zehra Gün, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Gün’ün arkadaşı, gece birlikte içtiklerini sabah kendisini uyandıramadığını söyledi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde İbrahim Sözen Caddesi'ndeki bir butiğin lojman olarak kullanılan ikinci katında Zehra Gün, dün gece kimliği öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. Sabah iş yerini açmak için kalkan arkadaşı Zehra Gün'ü uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Zehra Gün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadığı belirlenen Zehra Gün'ün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zehra Gün'ün erkek arkadaşı, verdiği ilk ifadede gece birlikte içki içtiklerini sabah kalktığında ise arkadaşını uyandıramadığını söyledi.

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#ANTALYA#Manavgat#Zehra Gün

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