Antalya'da korkunç olay: Temizlik görevlisi çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında meydana geldi. Çöp konteynerini boşaltmak üzere geri manevra yapan S.A.'nın kullandığı Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 07 LFP 46 çöp kamyonu, aynı araçta görev yapan Yaşar Vural’a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yaşar Vural’ın çöp kamyonunun arka tekerinin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşar Vural’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çöp kamyonunun şoförü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.