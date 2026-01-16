Antalya'da korkunç olay! Şizofreni hastası, babasını bıçaklayarak öldürdü

Haberin Devamı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi’nde oturan İmdat Akbulut ile oğlu Selim Akbulut arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Selim Akbulut, babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İmdat Akbulut, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İmdat Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından olay yerinde yakalanan Selim Akbulut, gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberin Devamı

Selim Akbulut'un şizofreni hastası olduğu kaydedildi.