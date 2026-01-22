Antalya'da korkunç olay! Otelin banyosunda ölü bulundu

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 703 sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. Dün saat 19.00 sıralarında otele giriş yapan Recep Bektaş, resepsiyona alkol satışı olup olmadığını sordu. Resepsiyon görevlisinden olumsuz yanıt alan Bektaş, dışarıdan alkol getirerek odasına giriş yaptı.

Bugün otelden çıkış yapması gereken Bektaş'ın ayrılmaması üzerine odaya gelen temizlik görevlisi, yanıt alamayınca yedek kartla içeri girdiğinde Bektaş'ı banyo kısmında hareketsiz halde gördü. Durumun bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Recep Bektaş'ı banyoda yüzüstü yatar vaziyette kanlar içerisinde hareketsiz buldu.

BAŞINDA DÜŞÜŞE BAĞLI YARA İZİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bektaş'ın hayatını kaybettiği, başında düşüşe bağlı yara izi olduğu belirlendi. Odada yapılan incelemede, Bektaş'a ait telefon ve cüzdanın bulunduğu, ayrıca boş alkol şişelerinin olduğu tespit edildi.

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinde, Bektaş'ın kaldığı odaya kendisinden başka giriş-çıkış olmadığı görüldü. Recep Bektaş'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar sürüyor.

