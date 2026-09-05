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Antalya'da korkunç olay! İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Alanya#Arif Erman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 14:47

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atlayan 39 yaşındaki Arif Erman hayatını kaybetti. Erman, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi. Arif Erman, tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesinin çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı. Ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı. İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalyada korkunç olay İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü.

Antalyada korkunç olay İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti

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Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi.

Antalyada korkunç olay İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalyada korkunç olay İskeleden sığ suya balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Alanya#Arif Erman

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