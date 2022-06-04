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Antalya'da korkunç olay! Evini yakıp, balkondan atladı

#ANTALYA#Muratpaşa#İntihar
Antalyada korkunç olay Evini yakıp, balkondan atladı

Antalya’da iddiaya göre, 91 yaşındaki C.H., evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra balkondan atlayarak yaşamına son verdi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Kazımkarabekir Caddesi’ndeki bir apartmanın son katında meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki C.H, eşinin evde bulunmadığı esnada dairesinin birkaç odasını ateşe verdikten sonra iddiaya göre, 4. kattaki balkondan kendini boşluğa bıraktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm daireyi sarması üzerine çevredekiler büyük korku yaşadı. Daireden çıkan alevler nedeniyle yanan parçalar zemine düştü.

C.H’nin eşi yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü. Beton zemine düşen C.H. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından C.H’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korku yaşayan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi.

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#ANTALYA#Muratpaşa#İntihar

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