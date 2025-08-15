×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da korkunç olay: Eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Cinayet#Ali Bulgurcu
Antalyada korkunç olay: Eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısını öldürdü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 15:23

Antalya'da S.S. (20), katıldığı düğünde karşılaştığı eşinin eski nişanlısı Ali Bulgurcu’yu (16) öldürüp, arkadaşı Mustafa Dikmen'i (22) yaraladı. Katil zanlısı S.S., ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu, arkadaşı Mustafa Dikmen ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi S.S. arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan S.S., ikiliye saldırdı. Kavgaya, S.S.'nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karın bölgesinden yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.P., B.C.G., M.P. ve S.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınŞanlıurfada feci olay Anne ve babası evde ölü bulundu, 5 yaşındaki Dicle aranıyorŞanlıurfa'da feci olay! Anne ve babası evde ölü bulundu, 5 yaşındaki Dicle aranıyorHaberi görüntüle

'S.S. TARAFINDAN BIÇAKLANDIK'

Haberin Devamı

Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, kendisinin Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, maktulün eski nişanlısının şüpheli S.S. ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında S.S. ile karşılaştıklarını, S.S.'nin elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., B.C.G ve M.P.'nin karıştığını, kendisinin ve maktulün S.S. tarafından bıçaklandığını ifade etti.

'EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ'

S.S. polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gözden KaçmasınAnkarada taciz sonrası korkunç olay Annesini ve kız kardeşini savunurken katledildiAnkara'da taciz sonrası korkunç olay! Annesini ve kız kardeşini savunurken katledildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Cinayet#Ali Bulgurcu

BAKMADAN GEÇME!