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Antalya'da korkunç olay! Denizde, kol, bacak ve başsız ceset bulundu

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#ANTALYA#Muratpaşa#Ceset
Antalyada korkunç olay Denizde, kol, bacak ve başsız ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 15:34

Antalya'da yüzmek için denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın kayalık bölümünde insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyıya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.

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Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde öğle saatlerinde denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın iç kısmındaki kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen kişi, kötü koku sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi.

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ANTALYA#Muratpaşa#Ceset

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