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Antalya'da korkunç olay: 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

#İntihar Girişimi#Antalya#Silah
Antalyada korkunç olay: Bu evden ölüm çıkacak deyip göğsüne ateş etti

Antalya'da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye (47) 'İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D. (45), kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.

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Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2017 yılında evlenen Ayşe D. (45) ile Barış D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık devam eden çiftten Barış D., dün akşam saatlerinde eve geldiğinde eşini yatak odasında, kıyafetleri dağınık bir şekilde buldu. Eşiyle konuşmaya çalışan Barış D.'ye, Ayşe D., kendisiyle barışmak istediğini söyledi. İddiaya göre, Barış D. barışmayı reddedince Ayşe D., 'Odadan çık kıyafet alacağım' diyerek yalnız kaldı. Bu sırada evde bulunan ruhsatsız tabancayı alan Ayşe D. kendisini banyoya kilitledi. 'Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D., elindeki tabancayı göğsüne tutarak bir el ateş etti.

Antalyada korkunç olay: Bu evden ölüm çıkacak deyip göğsüne ateş etti

Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İntihar Girişimi#Antalya#Silah

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