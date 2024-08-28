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Antalya'da korkunç olay! Berber koltuğundan kalkıp, müşteriye usturayla saldırdı

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#Kemer#Antalya#Berber
Antalyada korkunç olay Berber koltuğundan kalkıp, müşteriye usturayla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 12:29

Antalya'da tıraş olan Mehmet Yetkin, sıra bekleyen Kerem Kaplan ile tartıştı. Berber koltuğundan kalkıp tezgahtaki usturayla Kaplan'ı boğazından yaralayan Yetkin, gözaltına alındı.

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Olay dün saat 20.30 sıralarında Göynük Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Berbere gelen Kerem Kaplan, sıra beklerken berber koltuğunda tıraş olan Mehmet Yetkin ile tartıştı. Bu sırada Yetkin, tezgahtaki usturayı alıp Kerem Kaplan'ı boğazının sol tarafından yaraladı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olay sonrası kaçan Yetkin'in yakalanması için jandarma özel ekip kurdu. Berberin bulunduğu caddedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüphelinin konakladığı otel lojmanını belirledi. İş arkadaşlarından şüphelinin Beldibi Mahallesi'ndeki taksi durağına gittiğini belirleyen ekipler, bindiği taksinin plakasından konumunu belirledi. Jandarma, Yetkin'i Antalya'da yakalayıp gözaltına aldı. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan Yetkin'in jandarmadaki ifadesi devam ediyor. (DHA)

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#Kemer#Antalya#Berber

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