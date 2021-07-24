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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- 
Haber Giriş: 24.07.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Antalya'da korkunç olay! Başından vuruldu, 13 gün sonra öldü

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Antalya'da korkunç olay! Başından vuruldu, 13 gün sonra öldü

Antalya'da para meselesi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle başından vurulan Menderes Çoban (46), hastanede 13 günlük yaşam savaşanı kaybetti.

Olay, 12 Temmuz gecesi Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Para meselesi yüzünden telefonda tartışan Sebahattin ve İlyas B. kardeşlerle, Menderes ve Fahrettin Çoban kardeşler, buluştu. Burada büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Sebahattin B., av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Menderes Çoban, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

FAHRETTİN ÇOBAN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilen Çoban'ın cenazesi, otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verilecek. Sırtından bıçakla yaralanan Fahrettin Çoban'ın ise tedavisi sürüyor.

Bu arada, olay sonrası kaçan Sabahattin ile İlyas B. kardeşleri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalyada korkunç olay Başından vuruldu, 13 gün sonra öldü

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