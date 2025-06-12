Antalya'da korkunç olay! Bahçede otururken yorgun mermiyle hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada göğsüne isabet eden bir mermiyle ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Omar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORGUN MERMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Omar'a isabet eden kurşunun, yakın çevrede havaya açılan ateş sonucu düşen yorgun mermi olduğu belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin bahçesi ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri, aynı mahallede 6966 Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde havaya ateş açıldığını tespit etti. Olayla ilgili Y.Y., M.A.Y. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, silahın ateşlendiği alanda delil topladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.