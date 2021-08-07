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AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Antalya'da korkunç olay! Anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

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Antalya'da korkunç olay! Anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da anne Müşerref Şeber (71) ve kızı Semra Pişkin (42) birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ PENCEREDEN GİRDİ

Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Müşerref Şeber (71) ile kızı Semra Pişkin'in (42) farklı odalarda cansız bedenleri bulundu.

Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

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