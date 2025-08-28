×
Gündem Haberleri

Antalya'da korkunç manzara! 'Son zamanlarda giderek artıyor' dedi ve uyardı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Tatlı Su#ASAT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 10:04

Antalya'da birçok medeniyete su kaynağı olan Kırkgöz Göleti'nde, tüm önlemlere rağmen kirlilik devam ediyor. Doğal güzelliğe sahip gölette yapılan dalışta suyun dibinde ve yüzeyindeki cam ve plastik atıklar görüntülendi.

Döşemealtı ilçesinde bulunan, tarihsel dönemde de birçok medeniyete su kaynağı olan Kırkgöz Göleti kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri. 2022 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilen 45 bin metrekarelik alanı kaplayan göleti korumak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı göletin üst kısmı kapatılmasına ve kamera takılmasına rağmen belli noktalarda teller aşılarak gölete giriliyor.

'İNSANA YAKIŞIR KULLANILMIYOR'

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eşsiz güzelliğe sahip gölete geçen günlerde dalış gerçekleştirdi. Dalışta, göletin güzelliği gözler önüne serilirken, dibindeki plastik ve cam atıklar ile yüzeydeki atıklar da görüntülendi. Önlemlere rağmen göletin kirletilmeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

“Kırkgöz'ün yukarı kısmını ASAT çevirdi, içeriye giriş yapılamıyor. Ancak insanlarımız aşağı kısımdaki telleri yırtmış ve içeriye girmeye başlamışlar. Burayı plaj gibi kullanıyorlar. Vatandaşlarımız yanlarında getirdikleri ambalajlı ürünleri tükettikten sonra olduğu yerde bırakıyor. Hatta çoğunu suya atıyorlar. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Suyu çok berrak ancak burası insana yakışır şekilde kullanılmıyor. Ne getirdilerse suya atıyorlar. Suyun içerisinde şişeler, plastik ambalajlar, poşetler her türlü atık var."

'ANTALYA'YI ANTALYA YAPAN YERLERDEN BİRİ'

Sudaki atıkların üzücü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kırkgözler Antalya'ya hayat veren, Antalya'yı yeşil tutan, Antalya'yı Antalya yapan yerlerden biri. Tarihi dönemlerde de burası su kanalı olarak kullanılmış. Gerekli önlemler alınmasına rağmen insanlarımız burayı mahvetmiş. Böyle devam ederse burası çöplük haline gelir. Gittiğimizde kıyıları ve suyu temizledik. Ancak suyun içi çok kötü durumda" diye konuştu.

'TATLI SULARIMIZIN KİRLİLİĞİ GİDEREK ARTIYOR'

Kırkgöz'ün önemine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, “Kırkgözler'in suyu bir rezervuarda toplanır ve yer altındaki düdenlerden 25 kilometre sonra Düden Şelalesi'nden çıkar. Bir kısım su ise yer altına inerek, Antalya'daki çeşitli bölgelerden çıkış yapar. Kırkgöz'ün kirlenmesi, Antalya'nın yer altı sularının, Düden'in kirlenmesi demek. Çok dikkat edip Kırkgöz'ü korumamız lazım. Son zamanlarda bölgedeki tatlı sularımızın kirliliği giderek artıyor. Bu suların kirlenmesi denizlerin de kirlenmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

