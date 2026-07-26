Antalya'da korkunç kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi can verdi

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Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan'ın yanı sıra, kamyonetteki Hatice Arslan (72), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirledi.

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YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28) yaralandı. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza ile ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "09.45 sıralarında Konya - Antalya Karayolu'nun 36. kilometresinde bir minivan, 2 aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor. 2 ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var. Anne, hem de hamile annemiz yaralı. Onu Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık, inşallah iyi haber bekliyoruz. Uğurlu ailesinin babası Abdurrahman Uğurlu da beyin travması nedeniyle helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın araç içinden çıkarılması da tamamlandı. Maalesef çok acı bir kazayla karşı karşıyayız." dedi.

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Vali Şahin, "Bu yol çok yoğun bir yol. Özellikle hafta sonları İç Anadolu bölgesinden, özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı bir yol. Görüyorsunuz trafiği. Virajlı bir yol, eğimli bir yol, kamyonlar da var. Dolayısıyla dün itibarıyla da biz buradaydık. O zaman yağmur vardı. Yine çok sayıda kaza oldu ama ölümlü kaza olmadı. Ama bugün havanın iyi olmasına rağmen böyle bir kazayla karşı karşıyayız. Nasıl bir kaza olduğunu, sebebini henüz söyleyemeyiz ama sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler. Bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütecek. Adli soruşturmayı da Cumhuriyet Başsavcılığımız başlattı." dedi.

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