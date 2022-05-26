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Antalya'da korkunç kaza! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

#Antalya#Kaza#Turist

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

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Denizli’den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye– Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.

Antalyada korkunç kaza Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

Yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya’ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli’deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye- Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

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#Antalya#Kaza#Turist

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