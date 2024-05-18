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Antalya'da korkunç kaza! Polonyalı 2 turistin feci ölümü

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#Trafik Kazası#Antalya#Turist
Antalyada korkunç kaza Polonyalı 2 turistin feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 13:04

Antalya'nın Alanya ilçesine istinat duvarına çarpıp alev alan otomobilde Polonyalı turistler sürücü Zbigniew Piotr Kurzepa (59) ile yanındaki Magdalena Maria Kulik (47) hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında meydana geldi. Zbigniew Piotr Kurzepa’nın kontrolünü yitirdiği 07 BHY 934 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton istinat duvarına çarpıp, alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobili saran alevleri söndürdü.

İnceleme yapan ekipler, Zbigniew Piotr Kurzepa'nın sürücü kapısının dışında yerde, Magdalena Maria Kulik'in ise yolcu koltuğunda sıkışmış cesetleriyle karşılaştı. Alanya'ya tatile gelen turistlerin kiraladıkları otomobilde, ilçede geziye çıktığı öğrenildi. Kulik ve Kurzepa'nın cenazeleri, Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü.

Otomobilin yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, otomobilden alev yükselirken, çevredekilerin 'Adam yandı' sözleri yer aldı.

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#Trafik Kazası#Antalya#Turist

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