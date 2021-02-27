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DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Antalya'da korkunç kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya'da korkunç kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkıp, çöp bidonu ile aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Vahdet Ayaz (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, Mavikent- Kumluca karayolu Beykonak Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Kumluca istikametine giden Vahdet Ayaz yönetimindeki 07 EF 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yol kenarındaki çöp bidonuna, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vahdet Ayaz, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe merkezinde erkek kuaförü olduğu öğrenilen Vahdet Ayazın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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