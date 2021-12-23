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Antalya'da korkunç kaza! Eşi ve çocuklarının feryadı yürek dağladı

#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası

Antalya’da geri manevra yapan sürücünün aracının altında kalan kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah’ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım, ne olursunuz" diye gözyaşı döktü.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.15 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 Sokak üzerindeki Doğ-Sel Sitesi içinde meydana geldi. 38 yaşındaki V.G., site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyonet ile ürün bıraktı. V.G., iddiaya göre, başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 68 yaşındaki Dürdane Eser, aracın altında kaldı.

Antalyada korkunç kaza Eşi ve çocuklarının feryadı yürek dağladı

Aracın altında birinin kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında birkaç metre sürüklenen yaşlı kadını aracın altından itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Eser’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü V.G. ise ekip aracıyla olay yerinden polis merkezine götürüldü.

Antalyada korkunç kaza Eşi ve çocuklarının feryadı yürek dağladı

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FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alan Dürdane Eser'in eşi Selim Eser ve çocukları fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, yakınları tarafından sakinleştirildi. Selim Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşları döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser, "Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu, vuran adam nerede? Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah’ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz” diyerek feryat etti.

Antalyada korkunç kaza Eşi ve çocuklarının feryadı yürek dağladı

Dürdane Eser’in kızları ise ‘anne, anne’ diyerek gözyaşları döktü. Eşinin yüzünü son kez görmek isteyen Selim Eser’i polis ekipleri sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Apartman pencerelerinden video çekenlere ise Eser’in yakınları tepki gösterdi. Olay yerinde Dürdane Eser'den geriye, terliği ve çantası kaldı.

Antalyada korkunç kaza Eşi ve çocuklarının feryadı yürek dağladı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eser’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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