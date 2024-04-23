Antalya'da korkunç kaza! Duvara çarpan otomobil alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

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Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sebze ve meyve deposuna çarptı. Otomobil bir anda alev alırken, sürücü ise araçtan çıkamadı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobile ve depoya sıçrayan alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından yangın söndürülürken, otomobil sürücüsünün ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün Kumluca Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli teknisyen yardımcı Ramazan Ergin olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.