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Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası
Antalyada korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 17:10

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otomobildeki iki genç hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndan havalimanı yönüne otomobiliyle seyir halinde bulunan Hakan Köçeber(22), henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç en sağ şeritten bulvarın orta kısmındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra, karşı yönden şehir merkezine doğru ilerleyen Veli Doğru yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu Köçeber'in kullandığı otomobil savrularak yaklaşık 20 metre ileri de durabildi. Kazada ayını yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki otomobil de kazadan kıl payı maddi hasarlı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalyada korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık ekipleri sürücü Hakan Köçeber ve yanındaki yolcu Doğa Nur Kulakçı'nın (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Veli Doğru, eşi Derya Doğru ve çocukları Umut Arif Doğru yaralı olarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Faruk Kaplan ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada Köçeber'in kullandığı otomobilin motorunun direğe çarptığı yerde kaldığı görüldü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle bulvarın kent merkezine gidiş yönünü araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri morga kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarını ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Antalyada korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Faruk Kaplan, "Mercedes orta şeritte ben sağ şeritten ilerliyordum. Büyük ihtimal direksiyon hakimiyetini kaybetti direğe çarptı. Direğe çarpıp Mercedes'in önüne düştü. Araç benim önüme geldi. Eli freni fren yaparak kurtarabildim, ama demir parçası çarptı. Beni Allah korudu" dedi.

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#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası

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