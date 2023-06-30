Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndan havalimanı yönüne otomobiliyle seyir halinde bulunan Hakan Köçeber(22), henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç en sağ şeritten bulvarın orta kısmındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra, karşı yönden şehir merkezine doğru ilerleyen Veli Doğru yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu Köçeber'in kullandığı otomobil savrularak yaklaşık 20 metre ileri de durabildi. Kazada ayını yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki otomobil de kazadan kıl payı maddi hasarlı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri sürücü Hakan Köçeber ve yanındaki yolcu Doğa Nur Kulakçı'nın (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Veli Doğru, eşi Derya Doğru ve çocukları Umut Arif Doğru yaralı olarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Faruk Kaplan ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada Köçeber'in kullandığı otomobilin motorunun direğe çarptığı yerde kaldığı görüldü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle bulvarın kent merkezine gidiş yönünü araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri morga kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarını ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Faruk Kaplan, "Mercedes orta şeritte ben sağ şeritten ilerliyordum. Büyük ihtimal direksiyon hakimiyetini kaybetti direğe çarptı. Direğe çarpıp Mercedes'in önüne düştü. Araç benim önüme geldi. Eli freni fren yaparak kurtarabildim, ama demir parçası çarptı. Beni Allah korudu" dedi.