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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Antalya'da korkulu dakikalar! Komşular kurtardı! İddiası şoke etti

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Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan Caner Tutar (35), komşuları tarafından demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Tutar daireyi, kendisinden 2 bin lirasını tahsil edemeyen ev sahibinin ateşe verdiğini iddia etti. Tutar, “İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı" şeklinde konuştu.

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  • Komşular kurtardı İddiası şoke etti
  • Komşular kurtardı İddiası şoke etti
  • Komşular kurtardı İddiası şoke etti
  • Komşular kurtardı İddiası şoke etti
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Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3020. Sokak'ta bir apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Apartmanda oturanlar giriş kattan duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi. Binaya tahliye eden ev sahipleri, yangının çıktığı dairede Caner Tutar’ın mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar, mutfak penceresindeki demir korkulukları sökerek Tutar'ı kurtardı. Gelen ambulansta müdahale edilen Caner Tutar, bağırış sesleriyle uyandığını, kiracı olduğunu, alacağını tahsil edemeyen ev sahibi tarafından dairenin ateşe verildiğini öne sürdü.

Antalyada korkulu dakikalar Komşular kurtardı İddiası şoke etti

Ev sahibinin, avukatıyla birlikte önceki günlerde gelip dairenin camını kırdığını öne süren Tutar, “İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı" dedi.
Antalyada korkulu dakikalar Komşular kurtardı İddiası şoke etti

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis soruşturma başlatırken, komşuları ise Caner Tutar'ı suçlayarak, evde zaman zaman yangın çıkardığını öne sürdü.

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