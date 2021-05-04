MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da korkulu anlar! Polis durdurdu...
GeriGündem Antalya'da korkulu anlar! Polis durdurdu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Antalya'da korkulu anlar! Polis durdurdu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da, bıçakla kendisine zarar veren C.K., yarım saat süren konuşmaların ardından ikna edilip, polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Yat Limanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen C.K.'nin bıçakla kendisine zarar verdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören C.K., olay yerinden ayrılmalarını, aksi takdirde kendisine zarar vermeye devam edeceğini söyledi. Yardımcı olacaklarını belirten polis ise C.K.'den bıçağı bırakıp, gelmesini istedi. Polisi reddeden C.K., yaklaşık yarım saat sonra ikna edildi. Kelepçe takılan C.K., ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi