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Hürriyet
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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Antalya'da korku dolu dakikalar

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Antalya'da, seyir halindeki kamyonetin kasasında başlayan yangını, sürücü ile yoldan geçen diğer sürücüler söndürmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu anlarda kamyonet sürücüsünün, yoldan aldığı toprakları alevlere doğru attığı görüldü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında, Antalya- Burdur yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, alevleri fark edip, aracı sağa çekti. Hem kamyonet sürücüsü hem yoldan geçen diğer sürücüler, yangını söndürmeye çalıştı. Alevler de kısa sürede büyüdü. Bu sırada getirilen yangın tüpünün boş olduğu anlaşıldı. Kamyonet sürücüsü ise yoldan aldığı toprakları alevlerin üzerine atıp, söndürmeye çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

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