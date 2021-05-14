Antalya'da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna daldı

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden, sürücüsü öğrenilemeyen 07 HFA 83 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt pompalarını sıyırıp geçen otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.







İstasyon çalışanlarının müdahale ettiği sürücü, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süratli olduğu gözlenen otomobilin toprak yığınına çarptıktan sonra havalanarak istasyona girdiği, bir kadının otomobili fark edip, geriye doğru kaçtığı görüldü.

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