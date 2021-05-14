MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna daldı
GeriGündem Antalya'da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna daldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 14.05.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Antalya'da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna daldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna daldı

Antalya'da kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna giren otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden, sürücüsü öğrenilemeyen 07 HFA 83 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt pompalarını sıyırıp geçen otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Antalyada korku dolu anlar Akaryakıt istasyonuna daldı



İstasyon çalışanlarının müdahale ettiği sürücü, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süratli olduğu gözlenen otomobilin toprak yığınına çarptıktan sonra havalanarak istasyona girdiği, bir kadının otomobili fark edip, geriye doğru kaçtığı görüldü.

Antalyada korku dolu anlar Akaryakıt istasyonuna daldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi