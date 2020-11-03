Antalya'da komşular arasındaki tekerlekli sandalye kavgası mahkemelik oldu

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, 3 Aralık 2017 günü saat 02.00'de meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli Hadiye Günaydın, biri manuel diğeri akülü tekerlekli sandalyesini kiracı olarak yaşadığı binanın girişine bıraktı. Ancak komşusu M.D., geçişleri engellediği iddiasıyla tekerlekli sandalyeleri tekmeleyip sürükledi. Hakaret edip, tehditler savurduğu Hadiye Günaydın'ın evden çıkarılması için uğraştı.



ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ AVUKATI OLDU



Hadiye Günaydın da avukatı Feyzullah Arslan aracılığıyla M.D. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan dava açtı. Daha önce Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan avukat Arslan, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, “Devletimiz dahi engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaparken, sanığın müvekkilime ait engelli aracından dolayı hakaret ve tehdit içeren sözleri kabul edilemez. Halen sözlü şikayet devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



Adının açıklanmasını istemeyen tanık da M.D.'nin Hadiye Günaydın'a hakaret edip, tekerlekli sandalyeyi fırlattığını anlattı. Duruşma ertelendi.



'BİR GÜN OLSUN YAPTIKLARINDAN PİŞMANLIK DUYMADI'



2 yaşında çocuk felci olduğunu bu nedenle sağ ayağını kullanamadığını anlatan Hadiye Günaydın, “Beş yıldır kiracı olarak oturuyorum. Komşularımız engelli olmamdan dolayı bana yardımcı oldular ama davacı olduğum kişi sürekli tehdit ve hakaretlerde bulundu. Kendisini dava ettim ve üç yıldır süren davamda bir gün olsun yaptıklarından pişmanlık duymadı. En çok da bu beni üzüyor" dedi.