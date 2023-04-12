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Antalya'da komşu kâbusu! Tehdit etti, çöp atıp ateş yaktı

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#Antalya#Polis#Ev
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 16:59

Antalya'da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan ve ateş yakarak kabus yaşatan İran uyruklu kadın tekrar aynı apartmana geldi. A.Y.'nin komşuları, hem çocukları hem de kendileri için tedirgin olduklarını söyledi.

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan İran uyruklu kadın, komşularına adeta kabusu yaşattı. A.Y.'nin, binaya çeşitli tehdit ve hakaret içerikli yazıların yanı sıra ateş yakarak çöp attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Yapılan tetkiklerin ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y.’nin Türkiye’de 2 ay boyunca tedavi edildiği ve tedavisinin ardından evine gönderildiği belirtildi. Tekrar apartmana gelen A.Y., bina içerisinde adeta terör estirmeye devam ediyor. 

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Apartmandaki bina sakinlerinin farklı ülkelerden olduğunu ifade eden Rus uyruklu Natalia Bolshekova, Türkiye’nin kendilerine yuva olduğunu kaydetti. Kendilerini rahatsız eden durumun İranlı komşuları olduğunu vurgulayan Bolshekova, "Bizim yaşantımıza çok rahatsızlık veriyor. Biz bu problemi çözemiyoruz. Çocuklarımız var. Çocuklarımız için çok tehlikeli. Bizim için de çok tehlikeli. Bize sınır dışı edildiği bilgisi verildi. İki ay sonra geri geldi. Aslında sınır dışı edilmemiş. Hastaneye götürülerek 2 aylık tedavinin ardından evine geri gönderilmiş. Her daireye rahatsızlık veriyor. Bu kadın birkaç sefer yangın çıkardı. Kendisi hiç aidat ödemiyor. Bizim düzenli ödediğimiz aidat bu kadının verdiği zararlara gidiyor" dedi.

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Antalyada komşu kâbusu Tehdit etti, çöp atıp ateş yaktı

Psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y.’nin ne yapacağını bilemedikleri için korkuyla yaşadıklarını ifade eden Anastasiya Makarova, "Geçenlerde bir gece komşusuna verdiği rahatsızlık nedeniyle polise şikayet edildi. Bu konuda polisin yapabileceği bir şey yok. Lütfen bize yardım edin. Biz çok durumdayız. Çocuklarımız için endişeliyiz. Ne yapacağını bilemediğimiz için sürekli korku içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

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#Antalya#Polis#Ev

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