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Antalya'da komşu cinayeti

#Antalya#Cinayet#Polis
Antalyada komşu cinayeti

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay (35), gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı (36) pompalı tüfekle öldürdü.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi, Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.

Antalyada komşu cinayeti

Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Antalya#Cinayet#Polis

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