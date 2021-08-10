MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da kız arkadaşına kâbusu yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu
GeriGündem Antalya'da kız arkadaşına kâbusu yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Antalya'da kız arkadaşına kâbusu yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da kız arkadaşına kâbusu yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Antalya'da kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşmesine neden olduğunu öne sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ayrıca, müşteki Safiye Nur'un, A.S.D'ye yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık A.S.D. hakkında, "Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık A.S.D. ve Safiye Nur G'nin daha önce gönül ilişkisi yaşadığı, ayrıldıkları ama görüşmeye devam ettikleri belirtildi.

Olay günü A.S.D. ile Safiye Nur G'nin buluştuğu, beraber eve gittikleri kaydedilen iddianamede, "A.S.D, Safiye Nur'u zorla içeriye sokarak kemerle dövdü. Bu sırada Safiye Nur da A.S.D'nin kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Safiye Nur'un iddiasına göre A.S.D. kendisini aşağıya itti ve arabanın üzerine düştü." ifadesine yer verildi.

İddianamede, A.S.D'nin ise Safiye Nur'un pencereden sarkarak kendiliğinden düştüğünü söylediği aktarıldı.

Hastane odasında yaşadıklarını anlattı... Genç kadının hayatını kâbusa çevirdi
Hastane odasında yaşadıklarını anlattı... Genç kadının hayatını kâbusa çevirdi

Doktor raporuna yer verilen iddianamede, sanığın basit tıbbı müdahale ile tedavi edildiği, Safiye Nur'un ise basit tıbbı müdahaleyle tedavi edilemeyeceği, vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

İddianamede ifadeleri yer alan tanıkların ise A.S.D'nin bir kişiyi zorla apartmanın içerisine sürüklediğini ve bu kişinin ise içeriye girmemek için direndiğini gördükleri kaydedildi.

Öte yandan iddianamede, müşteki Safiye Nur'un, A.S.D'ye yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

: İlginizi Çekebilir

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucunda ikinci kattan otomobilin üzerine düşen kadın, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi