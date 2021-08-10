Antalya'da kız arkadaşına kâbusu yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık A.S.D. hakkında, "Kasten yaralama, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık A.S.D. ve Safiye Nur G'nin daha önce gönül ilişkisi yaşadığı, ayrıldıkları ama görüşmeye devam ettikleri belirtildi.

Olay günü A.S.D. ile Safiye Nur G'nin buluştuğu, beraber eve gittikleri kaydedilen iddianamede, "A.S.D, Safiye Nur'u zorla içeriye sokarak kemerle dövdü. Bu sırada Safiye Nur da A.S.D'nin kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Safiye Nur'un iddiasına göre A.S.D. kendisini aşağıya itti ve arabanın üzerine düştü." ifadesine yer verildi.

İddianamede, A.S.D'nin ise Safiye Nur'un pencereden sarkarak kendiliğinden düştüğünü söylediği aktarıldı.

Doktor raporuna yer verilen iddianamede, sanığın basit tıbbı müdahale ile tedavi edildiği, Safiye Nur'un ise basit tıbbı müdahaleyle tedavi edilemeyeceği, vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

İddianamede ifadeleri yer alan tanıkların ise A.S.D'nin bir kişiyi zorla apartmanın içerisine sürüklediğini ve bu kişinin ise içeriye girmemek için direndiğini gördükleri kaydedildi.

Öte yandan iddianamede, müşteki Safiye Nur'un, A.S.D'ye yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucunda ikinci kattan otomobilin üzerine düşen kadın, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

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